दिवाली पार्टी हो या पूजा, लेटेस्ट फैशन टिप्स फॉलो कर अपने फेस्टिव लुक में लगाएं चार चांद

दिवाली पर पहनने के लिए हर बार नए और महंगे कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है। अलमारी में मौजूद पुराने कपड़ों को थोड़े अलग अंदाज में स्टाइल करके भी नया फेस्टिव लुक पा सकती हैं। इसके लिए पुरानी साड़ी या सूट को नए ब्लाउज, दुपट्टे या एक्सेसरीज के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। कपड़ों की तरह ही अगर आप नए दिवाली आउटफिट से मैचिंग ज्वेलरी नहीं खरीद पाई हैं, तो पुराने झुमके, चूड़ियां और नेकलेस को अपने आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा शॉपिंग पर जाने से पहले तय कर लें कि आपको किस तरह का आउटफिट चाहिए। इस तरह थोड़ी सी प्लानिंग और सही स्टाइलिंग से आप कम बजट में भी दिवाली के लिए खूबसूरत और स्टाइलिश फेस्टिव लुक तैयार कर सकती हैं।