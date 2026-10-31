दिवाली 2026 पर अपनों को क्या गिफ्ट दें? बजट में चुनें मिठाई से लेकर होम डेकोर तक के यादगार तोहफे

दिवाली पर मिठाई और ड्राई फ्रूट गिफ्ट करने का चलन काफी पुराना है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अपनों को मिठाई का डिब्बा दें या ड्राई फ्रूट हैंपर। इसका जवाब सामने वाले की पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहे हैं, जिसे पारंपरिक मिठाइयां पसंद हैं, तो काजू कतली, बेसन के लड्डू या ड्राई फ्रूट मिठाई का डिब्बा अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, ड्राई फ्रूट पसंद करने वालों के लिए बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और किशमिश का हैंपर चुन सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं पता तो आप चाहें तो मिठाई और ड्राई फ्रूट को मिलाकर एक छोटा सा गिफ्ट हैंपर भी तैयार कर सकते हैं। इससे तोहफा देखने में सुंदर भी लगेगा और उसमें वैरायटी भी रहेगी।