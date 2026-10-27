Karwa Chauth पर पत्नी को क्या गिफ्ट दें? साड़ी, ज्वेलरी से लेकर हैंडबैग तक ये गिफ्ट आइडियाज आएंगे काम 

करवा चौथ का गिफ्ट सिर्फ कोई सामान देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह पत्नी को यह महसूस कराने का भी मौका है कि आप उनकी भावनाओं और मेहनत की कद्र करते हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे गिफ्ट चुन सकते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते को और खास बनाएं। इसके लिए आप अपनी भावनाओं को शब्दों में लिखकर पत्नी को हाथ से लिखा लव लेटर दे सकते हैं। साथ बिताए खास पलों की तस्वीरों से फोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं या उनकी पसंद के अनुसार सरप्राइज डेट प्लान कर सकते हैं। घर पर उनकी पसंद का खाना बनाकर कैंडललाइट डिनर प्लान करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, आप ऐसा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट चुन सकते हैं, जिस पर आप दोनों का नाम या कोई खास तारीख लिखी हो। उनके साथ पूरा दिन बिताना या उनकी पसंद के अनुसार कोई खास जगह का प्लान करना भी इस दिन को यादगार बना सकता है।