Karwa Chauth पर सबसे अलग दिखेगी आपके हाथों की मेहंदी, चांद, फूलों और कपल पैटर्न से लें आइडियाज 

करवा चौथ 2026 के लिए Mehndi Designs (representative image) image credit gemini
Mehndi Designs: करवा चौथ पर व्रत और सरगी के साथ सोलह शृंगार करके सजने-संवरने का भी खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर अपने शृंगार को पूरा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं और कुछ खास व अलग ट्राई करने की सोच रही हैं, तो पति का नाम छिपाने वाली पर्सनलाइज्ड मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। चांद, फूलों और कपल पैटर्न वाली मेहंदी से जुड़े ये आइडियाज आपके हाथों को खास लुक देने में मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।
करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत खोला जाता है, इसलिए इस त्योहार में चांद का खास महत्व होता है। ऐसे में आप चांद से जुड़ी मेहंदी डिजाइन भी बनवा सकती हैं। इसके लिए हथेली पर चांद, तारे, छलनी और पूजा करती महिला थीम से जुड़ा डिजाइन बनवाया जा सकता है। इस डिजाइन को पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए चांद के पास पति के नाम का पहला अक्षर या पूरा नाम बारीक पैटर्न के बीच छिपवा सकती हैं। इसके अलावा, हथेली के बीच में चांद और उसके चारों ओर फूलों, बेलों और बारीक जाल का डिजाइन भी बनवाया जा सकता है।
अगर आप करवा चौथ पर अपने हाथों में कुछ खास बनवाना चाहती हैं, तो कपल मेहंदी डिजाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें पति-पत्नी की थीम पर डिजाइन, दिल का निशान या दोनों के नाम के शुरुआती अक्षर शामिल किए जा सकते हैं। पति का पूरा नाम फूलों, पत्तियों या बारीक घुमावदार डिजाइन के बीच छिपाया जा सकता है।
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