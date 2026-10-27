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Karwa Chauth पर सबसे अलग दिखेगी आपके हाथों की मेहंदी, चांद, फूलों और कपल पैटर्न से लें आइडियाज 

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ 2026 पर हाथों में रचाने के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं, तो पति का नाम छिपाने वाली पर्सनलाइज्ड मेहंदी से लेकर कपल मेहंदी डिजाइन तक, यहां से आइडियाज ले सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 27 Oct 2026, 3:05 PM IST

Karwa Chauth 2026 Mehndi Designs

करवा चौथ 2026 के लिए Mehndi Designs (representative image) image credit gemini

Mehndi Designs: करवा चौथ पर व्रत और सरगी के साथ सोलह शृंगार करके सजने-संवरने का भी खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर अपने शृंगार को पूरा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं और कुछ खास व अलग ट्राई करने की सोच रही हैं, तो पति का नाम छिपाने वाली पर्सनलाइज्ड मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। चांद, फूलों और कपल पैटर्न वाली मेहंदी से जुड़े ये आइडियाज आपके हाथों को खास लुक देने में मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।

हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगे Karwa Chauth Moon Mehndi Designs

करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत खोला जाता है, इसलिए इस त्योहार में चांद का खास महत्व होता है। ऐसे में आप चांद से जुड़ी मेहंदी डिजाइन भी बनवा सकती हैं। इसके लिए हथेली पर चांद, तारे, छलनी और पूजा करती महिला थीम से जुड़ा डिजाइन बनवाया जा सकता है। इस डिजाइन को पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए चांद के पास पति के नाम का पहला अक्षर या पूरा नाम बारीक पैटर्न के बीच छिपवा सकती हैं। इसके अलावा, हथेली के बीच में चांद और उसके चारों ओर फूलों, बेलों और बारीक जाल का डिजाइन भी बनवाया जा सकता है।

Karwa Chauth 2026 पर Couple Mehndi से बढ़ाएं हाथों की खूबसूरती

अगर आप करवा चौथ पर अपने हाथों में कुछ खास बनवाना चाहती हैं, तो कपल मेहंदी डिजाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें पति-पत्नी की थीम पर डिजाइन, दिल का निशान या दोनों के नाम के शुरुआती अक्षर शामिल किए जा सकते हैं। पति का पूरा नाम फूलों, पत्तियों या बारीक घुमावदार डिजाइन के बीच छिपाया जा सकता है।

पति का नाम छिपाने के लिए मेहंदी डिजाइन के ये आइडियाज आएंगे काम

  • फूलों और बेलों के बीच छिपाएं नाम: पति का नाम फूलों, पत्तियों और बारीक बेलों के बीच लिखवाएं। इससे नाम डिजाइन का हिस्सा लगेगा और उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
  • नाम के शुरुआती अक्षर बनवाएं: अगर आप पूरा नाम नहीं लिखवाना चाहती हैं, तो पति के नाम के शुरुआती अक्षर को हथेली के बीच बने पैटर्न में शामिल कर सकती हैं।
  • दिल के डिजाइन में छिपाएं नाम: हथेली पर दिल का डिजाइन बनवाकर उसके अंदर या आसपास पति का नाम लिखवाया जा सकता है। इसके साथ छोटे दिल और फूल बनवाने से डिजाइन और अच्छा लगेगा।
  • चांद और छलनी वाली मेहंदी: करवा चौथ की परंपरा से जुड़ी इस डिजाइन में चांद, छलनी और पति की आकृति के साथ नाम को बारीक पैटर्न में छिपाया जा सकता है।
  • दोनों हाथों पर बनवाएं मैचिंग डिजाइन: एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर पति का नाम या दोनों के शुरुआती अक्षर बनवाएं। दोनों हाथों को साथ रखने पर यह डिजाइन खास दिखाई दे सकता है।

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Updated on:

27 Oct 2026, 3:05 PM IST

Published on:

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