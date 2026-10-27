Karwa Chauth पर सबसे अलग दिखेगी आपके हाथों की मेहंदी, चांद, फूलों और कपल पैटर्न से लें आइडियाज 

Mehndi Designs: करवा चौथ पर व्रत और सरगी के साथ सोलह शृंगार करके सजने-संवरने का भी खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर अपने शृंगार को पूरा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं और कुछ खास व अलग ट्राई करने की सोच रही हैं, तो पति का नाम छिपाने वाली पर्सनलाइज्ड मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। चांद, फूलों और कपल पैटर्न वाली मेहंदी से जुड़े ये आइडियाज आपके हाथों को खास लुक देने में मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।