हेयर परफ्यूम क्या होता है और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

How To Use Hair Perfume: त्योहारों और वेडिंग सीजन के साथ ही ऑफिस हो या घर, हर कोई चाहता है कि उसके बालों से अच्छी खुशबू आए। बालों की खूबसूरत स्टाइलिंग के साथ आने वाली हल्की खुशबू पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकती है। ऐसे में कुछ लोग बालों में खुशबू बनाए रखने के लिए हेयर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। यह बिना हेयर वॉश किए बालों में कुछ समय तक खुशबू बनाए रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि हेयर परफ्यूम क्या है और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।