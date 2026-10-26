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सर्दियों के आते ही फटने लगी हैं एड़ियां? फेस्टिव सीजन से पहले पैरों को मुलायम बनाने के लिए फॉलो करें ये फुट केयर रूटीन

Winter Foot Care: सर्दियों के आते ही अगर आपकी एड़ियां भी फटने लगती हैं, तो पैरों की सफाई से लेकर नाखूनों की देखभाल और एड़ियों को मुलायम बनाए रखने के लिए यहां बताए गए आसान तरीके अपना सकती हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों में पैरों की देखभाल कैसे करें।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 26 Oct 2026, 10:01 AM IST

Winter Foot Care Tips To Treat Cracked Heels

फटी एड़ियों के लिए Winter Foot Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Winter Foot Care Tips To Treat Cracked Heels: सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा में रूखापन बढ़ने लगता है। इसका असर शरीर के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पैरों और खासतौर पर एड़ियों पर भी दिखाई देता है। सही देखभाल न करने से एड़ियां रूखी होकर फटने लगती हैं। ऐसे में अगर आप भी सर्दियों के आते ही फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हैं और अपने पैरों को मुलायम और साफ रखना चाहते हैं, तो यहां बताए गए आसान टिप्स अपना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में पैरों को फटने से बचाने, एड़ियों को मुलायम बनाए रखने और घर पर पेडीक्योर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

घर पर Pedicure करने के लिए जरूरी सामान

घर पर पैरों की देखभाल करने के लिए आपको नेल कटर, नेल फाइलर, माइल्ड साबुन, गुनगुना पानी, साफ तौलिया, मॉइस्चराइजर, फुट क्रीम और प्यूमिक स्टोन चाहिए होगा।

पैरों की सफाई करने के लिए ऐसे करें Pedicure

पैरों को गुनगुने पानी में भिगोएं

एक टब में गुनगुना पानी लें और पैरों को कुछ मिनटों के लिए उसमें रखें। इसके बाद माइल्ड साबुन से पैरों को साफ करें। इससे पैरों पर जमी गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो। अगर पैरों में घाव या संक्रमण है, तो उन्हें पानी में भिगोने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

Dead Skin को धीरे-धीरे हटाएं

पैरों की त्वचा नरम होने के बाद एड़ियों पर हल्के हाथों से प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूखी और मृत त्वचा को हटाने में मदद मिल सकती है।

पैरों के नाखूनों को सही आकार दें

पैरों के नाखूनों को नेल कटर से काटें। ध्यान दें, नाखूनों को बहुत छोटा काटने या किनारों को गहराई तक काटने से बचें।

पैरों को मुलायम बनाने के लिए Foot Cream लगाएं

पैरों को साफ तौलिए से अच्छी तरह सुखाने के बाद फुट क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाएं।

फटी एड़ियों को मुलायम बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

एड़ियों पर गाढ़ी Moisturizing Cream लगाएं

नहाने के बाद और रात में सोने से पहले एड़ियों पर गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने और रूखापन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो रात में साफ और सूखी एड़ियों पर पेट्रोलियम जेली लगाकर सूती मोजे भी पहन सकते हैं। इससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और एड़ियां धीरे-धीरे मुलायम हो सकती हैं।

एड़ियों को ज्यादा रगड़ने से बचें

एड़ियों पर जमा सख्त त्वचा को हटाने के लिए प्यूमिक स्टोन का हल्के हाथों से इस्तेमाल करें। बार-बार रगड़ने या त्वचा को काटने से बचें। अगर एड़ियों में गहरी दरारें हैं, दर्द होता है या खून निकलता है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

सही जूते-चप्पल पहनें

ऐसे जूते-चप्पल पहनें जो पैरों को सही सहारा दें और एड़ियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।

घर पर Pedicure करते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर पर पैरों की देखभाल करते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। नाखून काटने वाले औजार साफ रखें, त्वचा को जोर से न रगड़ें और नाखूनों के आसपास की त्वचा को काटने से बचें। किसी भी स्क्रब या क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले यह देख लें कि वह आपकी त्वचा के लिए सही है या नहीं। अगर पैरों में लगातार खुजली, त्वचा छिलने, नाखूनों का रंग बदलने या दर्द जैसी परेशानी बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा संबंधी कोई भी समस्या होने पर हमेशा योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करें 

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Updated on:

26 Oct 2026, 10:01 AM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / सर्दियों के आते ही फटने लगी हैं एड़ियां? फेस्टिव सीजन से पहले पैरों को मुलायम बनाने के लिए फॉलो करें ये फुट केयर रूटीन

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