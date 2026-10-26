सर्दियों के आते ही फटने लगी हैं एड़ियां? फेस्टिव सीजन से पहले पैरों को मुलायम बनाने के लिए फॉलो करें ये फुट केयर रूटीन

Winter Foot Care Tips To Treat Cracked Heels: सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा में रूखापन बढ़ने लगता है। इसका असर शरीर के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पैरों और खासतौर पर एड़ियों पर भी दिखाई देता है। सही देखभाल न करने से एड़ियां रूखी होकर फटने लगती हैं। ऐसे में अगर आप भी सर्दियों के आते ही फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हैं और अपने पैरों को मुलायम और साफ रखना चाहते हैं, तो यहां बताए गए आसान टिप्स अपना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में पैरों को फटने से बचाने, एड़ियों को मुलायम बनाए रखने और घर पर पेडीक्योर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।