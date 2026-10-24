चेहरे की सफाई के लिए क्या डबल क्लींजिंग करना जरूरी है? Cleveland Clinic से जानें

Double Cleansing करने का तरीका क्या है? (Representative Image) Image Credit Magnific
Double Cleansing Benefits: बाहर से घर लौटने के बाद चेहरे को साफ करना जरूरी होता है। दिनभर धूल, मिट्टी, पसीने और प्रदूषण के संपर्क में रहने से त्वचा पर गंदगी जमा हो सकती है। इससे कुछ लोगों को मुंहासे या त्वचा से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं, मेकअप और सनस्क्रीन लगाने वालों के चेहरे पर इनकी परत भी रह सकती है, जिसे सामान्य तरीके से चेहरा धोने पर पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में डबल क्लींजिंग का तरीका अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि डबल क्लींजिंग क्या होती है, इसे करने का सही तरीका क्या है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, डबल क्लींजिंग में चेहरे को दो स्टेप में साफ किया जाता है। पहले स्टेप में तेल आधारित क्लींजर की मदद से मेकअप, सनस्क्रीन और त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल हटाया जाता है। इसके बाद पानी आधारित क्लींजर से पसीना, धूल और बची हुई गंदगी साफ की जाती है।
यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो रोज मेकअप करते हैं या वाटरप्रूफ मेकअप और सनस्क्रीन लगाते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति को डबल क्लींजिंग करने की जरूरत नहीं होती। अगर एक बार हल्के क्लींजर से चेहरा अच्छी तरह साफ हो जाता है, तो दूसरी बार सफाई करना जरूरी नहीं है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, डबल क्लींजिंग करते समय चेहरे को हल्के हाथों से साफ करना चाहिए। इसे चार स्टेप में किया जा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, डबल क्लींजिंग से चेहरे पर मौजूद मेकअप, सनस्क्रीन और अतिरिक्त गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है। इसके कुछ फायदे इस प्रकार हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ज्यादातर लोगों के लिए हल्के क्लींजर से एक बार अच्छी तरह चेहरा धोना पर्याप्त हो सकता है। डबल क्लींजिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो भारी मेकअप या वाटरप्रूफ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेकअप नहीं करते और सामान्य तरीके से चेहरा साफ हो जाता है, तो दो बार सफाई करना जरूरी नहीं है।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा संबंधी कोई भी समस्या होने पर हमेशा योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करें
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