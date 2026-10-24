चेहरे की सफाई के लिए क्या डबल क्लींजिंग करना जरूरी है? Cleveland Clinic से जानें

Double Cleansing Benefits: बाहर से घर लौटने के बाद चेहरे को साफ करना जरूरी होता है। दिनभर धूल, मिट्टी, पसीने और प्रदूषण के संपर्क में रहने से त्वचा पर गंदगी जमा हो सकती है। इससे कुछ लोगों को मुंहासे या त्वचा से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं, मेकअप और सनस्क्रीन लगाने वालों के चेहरे पर इनकी परत भी रह सकती है, जिसे सामान्य तरीके से चेहरा धोने पर पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में डबल क्लींजिंग का तरीका अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि डबल क्लींजिंग क्या होती है, इसे करने का सही तरीका क्या है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।