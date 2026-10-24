Karwa Chauth 2026 के लिए तलाश रही हैं मेकअप लुक? Sonakshi Sinha और Maheep Kapoor से लें आइडिया

Karwa Chauth Makeup Tips: करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह श्रृंगार करती हैं। साड़ी या सूट से मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के जरिए अपने लुक को पूरा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी करवा चौथ 2026 पर लाल या गुलाबी रंग की साड़ी या सूट पहनने वाली हैं और मेकअप के लिए लुक तलाश रही हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा और महीप कपूर से प्रेरित मेकअप से आइडिया लेकर तैयार हो सकती हैं।