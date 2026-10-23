Karwa Chauth  2026 पर पत्नी को क्या गिफ्ट दें? स्किन केयर से लेकर ज्वेलरी तक, इन गिफ्ट आइडियाज से लें मदद 

Karwa Chauth 2026 Gifts Ideas: करवाचौथ 2026 की तैयारियों में महिलाएं जुट गई हैं। कपड़ों से लेकर मैचिंग ज्वेलरी, स्किन केयर और मेकअप तक, हर चीज को खास बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में पतियों के लिए भी यह अपनी पत्नी को खास महसूस कराने का अच्छा मौका होता है। व्रत के बाद उन्हें कोई ऐसा गिफ्ट दिया जा सकता है, जो उनके काम भी आए और उन्हें पसंद भी आए। अगर आप भी इस करवाचौथ पर पत्नी को कुछ अलग और काम की चीज देना चाहते हैं, तो ब्यूटी और सेल्फ केयर से जुड़े गिफ्ट चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में करवाचौथ 2026 के लिए गिफ्ट के कौन-कौन से विकल्प अच्छे हो सकते हैं।