Karwa Chauth Special: करवाचौथ पर सजानी है खूबसूरत थाली? मोती, फूल और गोटा-पट्टी से घर पर दें नया लुक

Karwa Chauth Puja Thali Decoration Tips: करवाचौथ आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में महिलाओं ने अभी से इसकी शॉपिंग शुरू कर दी है। कोई अपने लिए सुंदर सूट और साड़ी खरीद रहा है, तो कोई पूजा की थाली और दूसरी चीजें खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बाजार से पूजा की थाली नहीं खरीदना चाहती हैं, तो घर पर ही इसे सुंदर तरीके से सजा सकती हैं। इसके लिए आपको ज्यादा सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है। घर में रखे मोती, गोटा-पट्टी, रिबन और फूलों की मदद से आप अपनी थाली को नया लुक दे सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे आप घर पर ही करवाचौथ की थाली सजा सकती हैं।