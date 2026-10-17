Kanya Pujan: घर पर इन आसान तरीकों से सजाएं कन्या पूजन की थाली और प्रसाद की प्लेटें

Kanya Pujan Thali Decoration Ideas: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए घरों में खास तैयारियां की जाती हैं। कन्याओं के स्वागत से लेकर उनके भोजन और पूजा की थाली तक, हर छोटी चीज को खास बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अगर आप भी इस बार पूजा की थाली और हलवा, पूरी व काले चने का प्रसाद परोसने वाली प्लेटों को सुंदर तरीके से सजाना चाहते हैं, तो घर में मौजूद सामान से थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आइए जानते हैं, कन्या पूजन की थाली और प्रसाद की प्लेटों को सजाने के आसान तरीके।