17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Kanya Pujan Dress Ideas: बेटी को अष्टमी-नवमी पर तैयार करने के लिए अंगरखा कुर्ता से लहंगा-चोली तक, चुनें प्यारे एथनिक आउटफिट्स 

Kanya Pujan Kids Look: नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए बेटी को तैयार करना है या कन्याओं को कपड़े गिफ्ट करने हैं, तो जानें आरामदायक और खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट चुनने के टिप्स।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 17, 2026

Kanya Pujan Kids Look

नवरात्रि के लिए Kanya Pujan Kids Look (representative image) image credit gemini

Kanya Pujan: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को पारंपरिक कपड़े पहनाकर कन्या पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर अपनी बेटी को खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं या घर आने वाली कन्याओं को कपड़ों का प्यारा-सा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो रंग-बिरंगे एथनिक आउटफिट्स चुन सकते हैं। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के लिए कुछ Cute Traditional Outfit Ideas, जिन्हें आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं या अपनी बेटी को पहनाकर उसका लुक खास बना सकते हैं।

प्रिंटेड अंगरखा कुर्ता और प्लाजो सेट (Printed Angrakha Kurta & Palazzo Set)

कन्या पूजन के लिए बच्चियों को प्रिंटेड अंगरखा कुर्ता और प्लाजो सेट पहनाया जा सकता है। फ्लोरल प्रिंट, ब्राइट कलर्स और खूबसूरत एथनिक डिजाइन वाला यह आउटफिट पारंपरिक होने के साथ प्यारा भी लगता है। खासतौर पर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक से बना सेट पूजा और आरती के दौरान बच्चियों को आराम देने में मदद कर सकता है। इसके साथ छोटी बिंदी और हल्की एक्सेसरीज उनके लुक को और आकर्षक बना सकती हैं।

लहंगा-चोली या ट्रेडिशनल गाउन (Lehenga Choli & Traditional Gown)

अगर आप कन्या पूजन के लिए बच्चियों को फेस्टिव और क्यूट लुक देना चाहते हैं, तो हल्के वर्क वाला लहंगा-चोली या प्रिंटेड ट्रेडिशनल गाउन चुन सकते हैं। लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी जैसे रंग नवरात्रि के मौके पर खूबसूरत लगते हैं। हल्का मिरर वर्क, बारीक कढ़ाई और छोटे बॉर्डर वाला आउटफिट उनके लुक को खास बना सकता है। ध्यान रखें कि कपड़े बहुत भारी न हों, ताकि बच्चियां आराम से बैठ सकें और पूजा में शामिल हो सकें।

ट्रेडिशनल फ्रॉक या परकर-पोलका स्टाइल (Traditional Frock & Parkar Polka)

बच्चियों को ट्रेडिशनल लुक देने के लिए परकर-पोलका या एथनिक फ्रॉक भी अच्छा विकल्प है। पारंपरिक प्रिंट, डार्क रंग और खूबसूरत बॉर्डर वाले ये आउटफिट बच्चियों को प्यारा और आकर्षक लुक देते हैं। अगर आप ऐसा आउटफिट चुनना चाहते हैं, जिसे बच्चियां पूजा के बाद भी पहन सकें, तो हल्के फैब्रिक और आरामदायक फिटिंग वाली फ्रॉक खरीदें। इसके साथ मैचिंग हेयर बैंड या छोटी बिंदी लगाकर लुक को पूरा कर सकते है।

Kanya Pujan के लिए बच्चों की ड्रेस चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • फैब्रिक: कॉटन या मुलायम फैब्रिक वाली ड्रेस चुनें, ताकि बच्चियों को लंबे समय तक कपड़े पहनने में परेशानी न हो और त्वचा पर जलन का खतरा कम रहे।
  • फिटिंग: ढीली और आरामदायक फिटिंग वाली ड्रेस चुनें। इलास्टिक वाली कमर के कपड़े बच्चियों के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं।
  • एक्सेसरीज: भारी गहनों, लंबे दुपट्टों और चुभने वाली एक्सेसरीज से बचें।
  • रंग और डिजाइन: बच्चियों की पसंद के अनुसार ब्राइट कलर्स, फ्लोरल प्रिंट और पारंपरिक एथनिक डिजाइन चुन सकते हैं।

नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

ये भी पढ़ें
Alta Design, Traditional Alta Design,

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 10:29 am

Published on:

17 Oct 2026 10:25 am

Hindi News / Lifestyle News / Kanya Pujan Dress Ideas: बेटी को अष्टमी-नवमी पर तैयार करने के लिए अंगरखा कुर्ता से लहंगा-चोली तक, चुनें प्यारे एथनिक आउटफिट्स 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

गरबा और डांडिया नाइट में शानदार आएगी फोटो, बस मोबाइल कैमरे की इन सेटिंग्स का रखें ध्यान और अपनाएं ये पोज 

Garba Night Photography Tips
लाइफस्टाइल

गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

Navratri Makeup Tips
लाइफस्टाइल

Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

Grey Navratri Outfit Ideas
लाइफस्टाइल

Navratri-Dussehra Long Weekend: नवरात्रि और दशहरे के लिए बंगाल ही नहीं, ये जगहें भी हैं बेस्ट 

Navratri-Dussehra Long Weekend
लाइफस्टाइल

Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

kanya gift ideas, navratri kanjak gifts, kanjak gift set,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.