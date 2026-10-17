Kanya Pujan Dress Ideas: बेटी को अष्टमी-नवमी पर तैयार करने के लिए अंगरखा कुर्ता से लहंगा-चोली तक, चुनें प्यारे एथनिक आउटफिट्स 

नवरात्रि के लिए Kanya Pujan Kids Look (representative image) image credit gemini
Kanya Pujan: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को पारंपरिक कपड़े पहनाकर कन्या पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर अपनी बेटी को खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं या घर आने वाली कन्याओं को कपड़ों का प्यारा-सा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो रंग-बिरंगे एथनिक आउटफिट्स चुन सकते हैं। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के लिए कुछ Cute Traditional Outfit Ideas, जिन्हें आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं या अपनी बेटी को पहनाकर उसका लुक खास बना सकते हैं।
कन्या पूजन के लिए बच्चियों को प्रिंटेड अंगरखा कुर्ता और प्लाजो सेट पहनाया जा सकता है। फ्लोरल प्रिंट, ब्राइट कलर्स और खूबसूरत एथनिक डिजाइन वाला यह आउटफिट पारंपरिक होने के साथ प्यारा भी लगता है। खासतौर पर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक से बना सेट पूजा और आरती के दौरान बच्चियों को आराम देने में मदद कर सकता है। इसके साथ छोटी बिंदी और हल्की एक्सेसरीज उनके लुक को और आकर्षक बना सकती हैं।
अगर आप कन्या पूजन के लिए बच्चियों को फेस्टिव और क्यूट लुक देना चाहते हैं, तो हल्के वर्क वाला लहंगा-चोली या प्रिंटेड ट्रेडिशनल गाउन चुन सकते हैं। लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी जैसे रंग नवरात्रि के मौके पर खूबसूरत लगते हैं। हल्का मिरर वर्क, बारीक कढ़ाई और छोटे बॉर्डर वाला आउटफिट उनके लुक को खास बना सकता है। ध्यान रखें कि कपड़े बहुत भारी न हों, ताकि बच्चियां आराम से बैठ सकें और पूजा में शामिल हो सकें।
बच्चियों को ट्रेडिशनल लुक देने के लिए परकर-पोलका या एथनिक फ्रॉक भी अच्छा विकल्प है। पारंपरिक प्रिंट, डार्क रंग और खूबसूरत बॉर्डर वाले ये आउटफिट बच्चियों को प्यारा और आकर्षक लुक देते हैं। अगर आप ऐसा आउटफिट चुनना चाहते हैं, जिसे बच्चियां पूजा के बाद भी पहन सकें, तो हल्के फैब्रिक और आरामदायक फिटिंग वाली फ्रॉक खरीदें। इसके साथ मैचिंग हेयर बैंड या छोटी बिंदी लगाकर लुक को पूरा कर सकते है।
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