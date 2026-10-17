Kanya Pujan Dress Ideas: बेटी को अष्टमी-नवमी पर तैयार करने के लिए अंगरखा कुर्ता से लहंगा-चोली तक, चुनें प्यारे एथनिक आउटफिट्स 

Kanya Pujan: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को पारंपरिक कपड़े पहनाकर कन्या पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर अपनी बेटी को खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं या घर आने वाली कन्याओं को कपड़ों का प्यारा-सा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो रंग-बिरंगे एथनिक आउटफिट्स चुन सकते हैं। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के लिए कुछ Cute Traditional Outfit Ideas, जिन्हें आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं या अपनी बेटी को पहनाकर उसका लुक खास बना सकते हैं।