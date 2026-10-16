Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

Gifts for Kanjak: चैत्र और शारदीय, दोनों नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) तिथि पर किया जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद कन्याओं को उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस नवरात्रि कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां बताए गए गिफ्ट आइडियाज की मदद से अपने बजट के हिसाब से बच्चियों के लिए अच्छे गिफ्ट चुन सकते हैं।