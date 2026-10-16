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Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

Kanjak Gift: कन्या पूजन के लिए गिफ्ट चुनते समय बजट के साथ ही बच्चियों की पसंद, दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। जानिए कम कीमत में ऐसे गिफ्ट कैसे चुनें, जो बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ उनके रोजाना इस्तेमाल में भी काम आएं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 16, 2026

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कन्या पूजन के लिए Kanjak Gift (representative image) image credit gemini

Gifts for Kanjak: चैत्र और शारदीय, दोनों नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) तिथि पर किया जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद कन्याओं को उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस नवरात्रि कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां बताए गए गिफ्ट आइडियाज की मदद से अपने बजट के हिसाब से बच्चियों के लिए अच्छे गिफ्ट चुन सकते हैं। 

Kanya Pujan के लिए ₹20 से ₹250 के अंदर Gift Ideas

कन्या पूजन में अगर आपका बजट कम है या आप बच्चियों को ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं, जो उनके रोजाना इस्तेमाल में काम आएं, तो आप ₹20 से ₹250 के अंदर स्टेशनरी और आर्ट सप्लाई (Stationery & Art Supplies) दे सकते हैं। बच्चों को रंग-बिरंगी और कार्टून वाली चीजें काफी पसंद आती हैं। ऐसे में आप यूनिकॉर्न या कार्टून वाले पेंसिल पाउच (Unicorn or Cartoon Pencil Pouches), मैजिक स्क्रैच और कलरिंग बुक्स (Magic Scratch & Coloring Books) और पेंसिल व हाईलाइटर (Fun Pencils & Highlighters) जैसी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं।

कन्या पूजन के लिए ₹150 से ₹450 के अंदर गिफ्ट आइडियाज

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप बच्चियों को पढ़ाई से जुड़ी चीजों के अलावा रोजाना इस्तेमाल में आने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बैग और छोटी एक्सेसरीज (Bags & Small Accessories) अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इसके लिए आप फर स्लिंग बैग (Fur Sling Bags), क्रॉसबॉडी पाउच (Crossbody Pouches) या छोटे कार्टून वाले हैंडबैग (Small Cartoon Handbags) दे सकते हैं। इसके अलावा, पानी की बोतल या ट्रैवल टम्बलर (Water Bottles & Tumblers) भी कन्या पूजन के लिए अच्छा गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है।

कन्या पूजन (Kanjak) के लिए ₹50 से ₹300 के अंदर Gift Ideas

अगर आप बच्चियों के लिए ऐसे गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो बालों से जुड़ी चीजें (Hair Accessories) दे सकते हैं। इसमें रंग-बिरंगे हेयर क्लिप और बैंड (Hair Clip & Band Sets) शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा, थोड़ी बड़ी कंजकों को एलईडी घड़ी या स्लैप बैंड (LED Watches & Slap Bands) भी गिफ्ट कर सकते हैं।

कन्या पूजन के लिए Top 10 Gift Ideas क्या हैं?

कन्या पूजन में बच्चियों को ये गिफ्ट दे सकते हैं।

  • स्टेशनरी किट
  • कलरिंग बुक
  • पेंसिल बॉक्स
  • हेयर क्लिप
  • हेयर बैंड
  • चॉकलेट
  • गुड़िया
  • पानी की बोतल
  • टिफिन बॉक्स
  • पर्स

बच्चों के लिए Kanjak Gift Ideas Under ₹50

अगर आपका बजट कम है, तो आप ₹50 के अंदर बच्चियों को ये गिफ्ट दे सकते हैं।

  • पेंसिल
  • रबर
  • शार्पनर
  • छोटी कलरिंग बुक
  • हेयर क्लिप
  • रबर बैंड
  • चॉकलेट

कन्या पूजन में Gift Hamper भी दे सकते हैं?

कन्या पूजन में बच्चियों को गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं। इसमें आप ये चीजें रख सकते हैं।

  • चॉकलेट
  • पेंसिल
  • कलरिंग बुक
  • हेयर क्लिप
  • डायरी
  • दूसरी काम की छोटी-छोटी चीजें

कन्या पूजन के लिए Homemade Gift Ideas

अगर आप बाजार से गिफ्ट खरीदने के बजाय घर पर ही कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो बच्चियों के लिए ये होममेड गिफ्ट तैयार कर सकते हैं।

  • हाथ से सजाया हुआ पेंसिल बॉक्स
  • छोटी ड्रॉइंग बुक
  • घर पर बना बुकमार्क
  • DIY पाउच

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Updated on:

16 Oct 2026 12:52 pm

Published on:

16 Oct 2026 12:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

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