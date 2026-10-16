Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

कन्या पूजन के लिए Kanjak Gift (representative image) image credit gemini
Gifts for Kanjak: चैत्र और शारदीय, दोनों नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) तिथि पर किया जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद कन्याओं को उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस नवरात्रि कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां बताए गए गिफ्ट आइडियाज की मदद से अपने बजट के हिसाब से बच्चियों के लिए अच्छे गिफ्ट चुन सकते हैं।
कन्या पूजन में अगर आपका बजट कम है या आप बच्चियों को ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं, जो उनके रोजाना इस्तेमाल में काम आएं, तो आप ₹20 से ₹250 के अंदर स्टेशनरी और आर्ट सप्लाई (Stationery & Art Supplies) दे सकते हैं। बच्चों को रंग-बिरंगी और कार्टून वाली चीजें काफी पसंद आती हैं। ऐसे में आप यूनिकॉर्न या कार्टून वाले पेंसिल पाउच (Unicorn or Cartoon Pencil Pouches), मैजिक स्क्रैच और कलरिंग बुक्स (Magic Scratch & Coloring Books) और पेंसिल व हाईलाइटर (Fun Pencils & Highlighters) जैसी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं।
अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप बच्चियों को पढ़ाई से जुड़ी चीजों के अलावा रोजाना इस्तेमाल में आने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बैग और छोटी एक्सेसरीज (Bags & Small Accessories) अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इसके लिए आप फर स्लिंग बैग (Fur Sling Bags), क्रॉसबॉडी पाउच (Crossbody Pouches) या छोटे कार्टून वाले हैंडबैग (Small Cartoon Handbags) दे सकते हैं। इसके अलावा, पानी की बोतल या ट्रैवल टम्बलर (Water Bottles & Tumblers) भी कन्या पूजन के लिए अच्छा गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है।
अगर आप बच्चियों के लिए ऐसे गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो बालों से जुड़ी चीजें (Hair Accessories) दे सकते हैं। इसमें रंग-बिरंगे हेयर क्लिप और बैंड (Hair Clip & Band Sets) शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा, थोड़ी बड़ी कंजकों को एलईडी घड़ी या स्लैप बैंड (LED Watches & Slap Bands) भी गिफ्ट कर सकते हैं।
कन्या पूजन में बच्चियों को ये गिफ्ट दे सकते हैं।
अगर आपका बजट कम है, तो आप ₹50 के अंदर बच्चियों को ये गिफ्ट दे सकते हैं।
कन्या पूजन में बच्चियों को गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं। इसमें आप ये चीजें रख सकते हैं।
अगर आप बाजार से गिफ्ट खरीदने के बजाय घर पर ही कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो बच्चियों के लिए ये होममेड गिफ्ट तैयार कर सकते हैं।
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