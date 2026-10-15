Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के छठे दिन क्या पहनें? ग्रीन साड़ी, कुर्ता और गरबा लुक के लिए अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट के लिए तैयार होते समय आउटफिट के साथ मेकअप और जूलरी पर भी ध्यान देना जरूरी है। Green Garba Look के लिए आप हरे रंग का चनिया चोली, लहंगा या एथनिक सेट चुन सकती हैं। मिरर वर्क, रंगीन कढ़ाई और पारंपरिक प्रिंट वाले कपड़े गरबा लुक को खास बना सकते हैं। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो हरे रंग के आउटफिट के साथ गुलाबी, मैजेंटा या सिल्वर रंग की एक्सेसरीज पहन सकती हैं। मेकअप के लिए हल्का बेस, आईलाइनर, हल्का शिमर और अपनी पसंद की लिपस्टिक चुन सकती हैं। अगर आप आंखों को ज्यादा आकर्षक दिखाना चाहती हैं, तो आई मेकअप को थोड़ा बोल्ड रख सकती हैं। ध्यान दें, Makeup और Jewellery का चुनाव अपने आउटफिट के हिसाब से करें।