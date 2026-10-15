Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के छठे दिन क्या पहनें? ग्रीन साड़ी, कुर्ता और गरबा लुक के लिए अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि के लिए Green Outfit Ideas (file photo) image credit instagram/ weddingwearguides and rashmika_mandanna
Green Navratri Outfit Styling Tips: नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान दिन के अनुसार खास रंग के कपड़े पहनने का भी चलन है। 16 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि का छठा दिन है, जो मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। ऐसे में अगर आप भी इस दिन कुछ खास और स्टाइलिश पहनना चाहते हैं, तो ग्रीन थीम से जुड़े कई फेस्टिव आउटफिट विकल्प चुन सकते हैं। आइए जानते हैं Green Navratri Outfit Ideas, जिनकी मदद से आप नवरात्रि के छठे दिन अपने लुक को फ्रेश और फेस्टिव बना सकते हैं।
नवरात्रि के छठे दिन हरे रंग के आउटफिट में पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का अच्छा मेल कर सकते हैं। महिलाएं हरे रंग का कुर्ता सफेद या क्रीम रंग के पैंट के साथ पहन सकती हैं। वहीं, थोड़ा हैवी और फेस्टिव लुक पाने के लिए ग्रीन अनारकली सूट या एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप नया आउटफिट नहीं खरीदना चाहती हैं, तो अपने पुराने कपड़ों के साथ हरे रंग का दुपट्टा, चूड़ियां या इयररिंग्स पहनकर भी लुक को खास बना सकती हैं।
वहीं, पुरुष हरे रंग का कुर्ता सफेद या क्रीम रंग के पायजामे के साथ पहन सकते हैं। अगर आप थोड़ा मॉडर्न लुक चाहते हैं, तो ग्रीन शर्ट को बेज, ब्लैक या सफेद रंग के बॉटम के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है, तो नवरात्रि के छठे दिन हरे रंग की साड़ी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। आप अपनी पसंद के अनुसार पिस्ता ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन या बॉटल ग्रीन शेड चुन सकती हैं। सिंपल लुक के लिए प्लेन ग्रीन साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनें। वहीं, फेस्टिव लुक के लिए मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी या गोटा पट्टी वाली साड़ी ट्राई कर सकती हैं। Green Saree Styling करते समय ब्लाउज और जूलरी का चुनाव भी अहम है। हरी साड़ी के साथ गोल्डन, क्रीम या गुलाबी रंग का ब्लाउज अच्छा लग सकता है। पारंपरिक लुक के लिए झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहन सकती हैं। वहीं, हल्का और एलिगेंट लुक पाने के लिए छोटे इयररिंग्स और सिंपल नेकलेस चुनें।
नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट के लिए तैयार होते समय आउटफिट के साथ मेकअप और जूलरी पर भी ध्यान देना जरूरी है। Green Garba Look के लिए आप हरे रंग का चनिया चोली, लहंगा या एथनिक सेट चुन सकती हैं। मिरर वर्क, रंगीन कढ़ाई और पारंपरिक प्रिंट वाले कपड़े गरबा लुक को खास बना सकते हैं। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो हरे रंग के आउटफिट के साथ गुलाबी, मैजेंटा या सिल्वर रंग की एक्सेसरीज पहन सकती हैं। मेकअप के लिए हल्का बेस, आईलाइनर, हल्का शिमर और अपनी पसंद की लिपस्टिक चुन सकती हैं। अगर आप आंखों को ज्यादा आकर्षक दिखाना चाहती हैं, तो आई मेकअप को थोड़ा बोल्ड रख सकती हैं। ध्यान दें, Makeup और Jewellery का चुनाव अपने आउटफिट के हिसाब से करें।
मिरर वर्क वाले कपड़ों के साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर झुमके, चूड़ियां और चोकर अच्छे लग सकते हैं। वहीं, गहरे हरे रंग या गोल्डन डिटेलिंग वाले आउटफिट के साथ गोल्डन या कुंदन जूलरी पहन सकती हैं। बालों में चोटी, गजरा या हल्की वेव्स बनाकर लुक पूरा करें। गरबा खेलते समय हल्की और आरामदायक जूलरी चुनें, ताकि डांस के दौरान बार-बार उसे संभालना न पड़े। साथ ही, ऐसे फुटवियर पहनें जिनमें आसानी से डांस किया जा सके।
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