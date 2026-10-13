Navratri Day 4 Outfit: मां कूष्मांडा की पूजा के दिन क्या पहनें? रॉयल ब्लू रंग के ये आउटफिट आइडियाज आएंगे काम 

Navratri Day 4 Outfit Ideas: नवरात्रि में हर दिन का अपना खास महत्व होता है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ इस पर्व पर दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहनने का भी चलन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस खास दिन पर अपने लुक को स्टाइलिश और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो रॉयल ब्लू रंग के आउटफिट चुन सकते हैं। यहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कुछ ऐसे ही आउटफिट आइडियाज दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।