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लाल आउटफिट के साथ कैसा मेकअप लगेगा अच्छा? तैयार होते समय इन बातों का रखें ध्यान

Navratri Makeup Ideas: नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के आउटफिट के साथ कैसे मेकअप करके अपने लुक को खास बना सकती हैं? आइए जानते हैं रेड लुक मेकअप से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जिन्हें ध्यान में रखकर आप तैयार हो सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 12, 2026

Red Outfit Makeup, Navratri Makeup Ideas

Red Outfit Makeup Ideas (representative image) image credit chatgpt

Red Outfit Makeup Ideas:  नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। लाल रंग को साहस, शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन लाल साड़ी, लहंगा या सूट पहनने की सोच रही हैं, तो उसके साथ सही मेकअप चुनकर अपने फेस्टिव लुक को और खूबसूरत बना सकती हैं। आइए जानते हैं लाल आउटफिट के साथ किन बातों का ध्यान रखकर आप मेकअप के जरिए अपने रेड नवरात्रि लुक को खास बना सकती हैं।

लाल आउटफिट के साथ गोल्डन आई मेकअप

लाल रंग की साड़ी, लहंगे या सूट के साथ गोल्डन आई मेकअप काफी खूबसूरत लग सकता है। इसके लिए पलकों पर हल्का गोल्डन या ब्रॉन्ज आईशैडो लगाएं और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। आंखों के बाहरी कोने पर थोड़ा ब्राउन शेड लगाकर आंखों को गहराई दे सकती हैं। इसके बाद आईलाइनर और मस्कारा लगाएं। अगर आपके आउटफिट पर पहले से गोल्डन वर्क या हैवी एम्ब्रॉयडरी है, तो आई मेकअप को हल्का रखें। इससे आपका पूरा लुक संतुलित लगेगा।

रेड आउटफिट के साथ चुनें सही लिपस्टिक शेड

लाल आउटफिट के साथ लिपस्टिक का रंग चुनते समय अपने आई मेकअप और पूरे लुक को ध्यान में रखें। अगर आपने आंखों पर गोल्डन शिमर या डार्क आईलाइनर लगाया है, तो न्यूड, रोज या सॉफ्ट ब्राउन लिपस्टिक चुन सकती हैं। वहीं, अगर आप क्लासिक फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो रेड लिपस्टिक भी अच्छा विकल्प है। शाम के गरबा या डांडिया कार्यक्रम के लिए बेरी और वाइन शेड्स भी ट्राई कर सकती हैं।

ग्लोइंग बेस से पाएं फ्रेश फेस्टिव लुक

अगर आप लाल आउटफिट के साथ फ्रेश और ग्लोइंग लुक चाहती हैं, तो मेकअप की शुरुआत चेहरे को साफ करके और मॉइस्चराइजर लगाने से करें। इसके बाद अपनी स्किन टोन से मेल खाने वाला फाउंडेशन या टिंटेड बेस लगाएं। चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के बजाय जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें और बेस को अच्छी तरह ब्लेंड करें। गालों पर हल्का पीच या रोज ब्लश लगाने के बाद गालों के ऊपरी हिस्से पर थोड़ा हाइलाइटर लगाकर ब्लेंड करें।

मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए टिप्स

नवरात्रि में पूजा, घूमने या गरबा करने के दौरान मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रख सकती हैं। मेकअप से पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। फाउंडेशन और कंसीलर को जरूरत के अनुसार लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें। मेकअप पूरा होने के बाद जरूरत के हिसाब से सेटिंग पाउडर या सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने साथ टिश्यू और लिपस्टिक रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर मेकअप ठीक कर सकें। रात को सोने से पहले मेकअप अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है।

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Updated on:

12 Oct 2026 01:31 pm

Published on:

12 Oct 2026 01:28 pm

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