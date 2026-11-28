Knee High Boots Styling Tips: सर्दियों में बूट्स पहनना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन लंबे बूट्स को कैसे स्टाइल करें, यह सवाल अक्सर उलझन में डाल देता है। कई बार गलत कपड़ों के साथ पहनने पर बूट्स लुक में खराब दिखने लगते हैं। वहीं सही कॉम्बिनेशन चुन लिया जाए, तो एक साधारण आउटफिट भी स्टाइलिश लग सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों में लंबे बूट्स को किन कपड़ों के साथ स्टाइल किया जा सकता है।