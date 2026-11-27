लाई के लड्डू बनाते समय सबसे आम गलती यही होती है कि लोग लड्डू की चाशनी को भी चिक्की जितना पका देते हैं। लाई के लड्डू के लिए चाशनी नरम से हल्की सख्त गोली वाली होनी चाहिए। यानी पानी में डालने पर बूंद घुले नहीं और उंगलियों में उठाने पर आराम से गोली बन जाए, जो चिपके नहीं। चाशनी ज्यादा पक गई तो लड्डू बांधते समय ही मिश्रण सख्त हो जाता है, और बाद में लड्डू भी कड़े बनते हैं। चाशनी पतली रह गई तो लाई आपस में बंध नहीं पाती और लड्डू बिखर जाते हैं।