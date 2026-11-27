Winter Laundry Tips: सर्दियों में कपड़े धोकर सही से सुखाने के बाद भी कई बार उनसे सीलन वाली स्मेल आती रहती है। ऐसे में लगता है कि शायद धुलाई या सुखाने में कोई कमी रह गई, लेकिन हर बार वजह यही नहीं होती। कई बार गलती कपड़ों को गलत तरीके से रखने की भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सर्दियों में कपड़ों से स्मेल न आए, इसके लिए उन्हें रखते समय क्या करना चाहिए।