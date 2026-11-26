मॉर्निंग वॉक शुरू करते ही शरीर गर्म होने लगता है और पसीना भी आ सकता है। ऐसे में अगर एक भारी स्वेटर या जैकेट पहना हो, तो यह पसीना अंदर ही रह जाता है और थोड़ी देर बाद ठंड और ज्यादा लगने लगती है। इसलिए कपड़े पतली-पतली परतों में पहनें। सबसे अंदर पसीना सोखने वाला कोई कपड़ा पहनने के बाद हल्का स्वेटर और फिर ऊपर से हवा रोकने वाली जैकेट पहनें। गर्मी लगे तो एक परत उतार लें, और ठंड लगने पर आसानी से दोबारा पहन लें। साथ ही सिर, कान और हाथों को ढकना न भूलें।