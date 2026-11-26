Anant Singh Daughter Wedding: मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह बीती रात 25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार के साथ सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गईं। 20 नवंबर को तिलक से शुरू हुआ जश्न शादी के साथ पूरा हुआ। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस शाही शादी से जुड़ी लगभग हर रस्म के वीडियो वायरल होते रहे, इसके साथ ही शादी की रात दूल्हा-दुल्हन के लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। ऐसे में आइए जानते हैं तिलक से लेकर शादी तक इस समारोह में क्या-क्या खास रहा।