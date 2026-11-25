Winter Curd Tips: गर्मियों में जो दही कुछ ही घंटों में जम जाती है, वही सर्दियों में रातभर रखने के बाद भी नहीं जमती और दूध जैसी ही दिखती है। इसे जमाने के लिए लोग ओवन, माइक्रोवेव और कर्ड मेकर जैसे कई तरीके अपनाते हैं, जिससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इन दिनों बाजार से दही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिना ओवन या माइक्रोवेव चलाए सर्दियों में दही कैसे जमाई जा सकती है।