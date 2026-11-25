Winter में दही जमाने के लिए Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Winter Curd Tips: गर्मियों में जो दही कुछ ही घंटों में जम जाती है, वही सर्दियों में रातभर रखने के बाद भी नहीं जमती और दूध जैसी ही दिखती है। इसे जमाने के लिए लोग ओवन, माइक्रोवेव और कर्ड मेकर जैसे कई तरीके अपनाते हैं, जिससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इन दिनों बाजार से दही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिना ओवन या माइक्रोवेव चलाए सर्दियों में दही कैसे जमाई जा सकती है।
दही जमाने में सबसे जरूरी चीज दूध का तापमान है। दूध को उबालकर थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद ही जामन डालें। दूध इतना गुनगुना होना चाहिए कि उंगली डालने पर जले नहीं और ठंडा भी न लगे। ज्यादा गर्म दूध में जामन डालने से दही में दाने पड़ सकते हैं और उसमें से पानी अलग हो सकता है।
गर्मियों में थोड़े से जामन से भी दही जम जाती है, लेकिन सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। आम तौर पर इसे गर्मी के मुकाबले करीब दोगुना रखा जाता है। जामन के लिए ताजा और गाढ़ी दही लें।
सर्दियों में दही जमाने का सबसे अच्छा जुगाड़ कैसरोल है। जामन मिला दूध कैसरोल में रखें और ढक्कन बंद कर दें। इससे अंदर की गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहती है। चाहें तो कैसरोल में पहले थोड़ा गर्म पानी डालें और उसके अंदर दूध वाला बर्तन रखकर ढक्कन कसकर बंद कर दें। कैसरोल न हो तो थर्मोकोल का डिब्बा भी इसी तरह काम आ सकता है।
अगर घर में कैसरोल नहीं है, तो दही के बर्तन को ढक्कन लगाकर किसी शॉल, कंबल या मोटे तौलिये में अच्छे से लपेट दें। इससे बर्तन की गर्मी बाहर नहीं निकलती और दही जमने लायक तापमान बना रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो शॉल में लपेटते समय बर्तन के पास गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं, जिससे गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहेगी।
दही का बर्तन ऐसी जगह रखें जहां ठंडी हवा न लगे। बंद अलमारी, रसोई का बंद कैबिनेट या बंद माइक्रोवेव (उसे चालू किए बिना) इसके लिए ठीक रहते हैं। फ्रिज के ऊपर रखना भी एक विकल्प है। हीटर के पास रखना हो तो थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से दही फट सकती है।
सर्दियों में रात के बजाय दिन में दही जमाना आसान रहता है, क्योंकि दिन में तापमान थोड़ा बेहतर होता है। जामन डालने के बाद बर्तन को बार-बार खोलकर या हिलाकर न देखें। गर्मियों में जहां दही 4-5 घंटे में जम जाती है, वहीं सर्दियों में इसमें 5-6 घंटे या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है।
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