रोटी बेलते समय अक्सर फट जाती है, तो उसे सीधे चकले पर बेलने के बजाय नॉर्मल रोटी की तरह आटे का पेड़ा बना लें। इसके बाद एक साफ प्लास्टिक पर हल्का तेल लगाएं, पेड़े को उसके अंदर रखें और ऊपर से हल्के हाथ से बेलें या हथेली से दबाकर फैलाएं। इससे रोटी चिपकती नहीं और टूटती भी नहीं। इसके अलावा बटर पेपर भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटी को बहुत पतला न बेलें। थोड़ी मोटी रखने से वो टूटती नहीं और अच्छी तरह फूलती भी है।