Oily Scalp के लिए Hair Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Oily Scalp: सर्दियों में ठंड के कारण बाल धोने का मन नहीं करता। ऐसे में ऑयली स्कैल्प होने पर बाल जल्दी चिपचिपे और बेजान दिखने लगते हैं। इससे बचने के लिए लोग ड्राई शैम्पू जैसे कई हैक्स अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग केमिकल के कारण इसका इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। ऐसे में बाल धोने से पहले चावल के आटे से बने DIY हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे स्कैल्प के चिपचिपेपन से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं ऑयली स्कैल्प से राहत पाने के लिए चावल के आटे से बने कौन-कौन से DIY हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान दें: मास्क लगाने के बाद स्कैल्प पर खुजली, जलन, लालिमा या दाने हों तो तुरंत बाल साफ पानी से धो लें और उसका इस्तेमाल बंद कर दें। परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी हेयर एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। हेयर केयर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हेयर एक्सपर्ट से और कोई भी परेशानी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।
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