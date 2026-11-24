Oily Scalp: सर्दियों में ठंड के कारण बाल धोने का मन नहीं करता। ऐसे में ऑयली स्कैल्प होने पर बाल जल्दी चिपचिपे और बेजान दिखने लगते हैं। इससे बचने के लिए लोग ड्राई शैम्पू जैसे कई हैक्स अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग केमिकल के कारण इसका इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। ऐसे में बाल धोने से पहले चावल के आटे से बने DIY हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे स्कैल्प के चिपचिपेपन से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं ऑयली स्कैल्प से राहत पाने के लिए चावल के आटे से बने कौन-कौन से DIY हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं।