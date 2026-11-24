क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, प्लकिंग, वैक्सिंग या शेविंग की वजह से पतली हुई आइब्रो ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों में दोबारा आ सकती हैं, बस इसके लिए सही देखभाल और इंतजार करने की जरूरत होती है। लेकिन बार-बार या रोज प्लकिंग, वैक्सिंग और शेविंग करने से जड़ों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे बाल दोबारा न उगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र, थायरॉइड की समस्या, खून की कमी, आयरन, विटामिन डी, बायोटिन या जिंक की कमी के साथ ही एक्जिमा, फंगल इंफेक्शन या कुछ और स्किन की समस्याओं के चलते भी बाल कम हो सकते हैं।