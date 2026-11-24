Winter के लिए Hygiene Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Body Odor Tips: सर्दियों में ठंड की वजह से कुछ लोग रोजाना नहाने से बचते हैं या जल्दी-जल्दी नहाकर निकल जाते हैं। ऐसे में शरीर की ठीक से सफाई न होने के कारण बदबू आने लगती है, जिससे लोगों के बीच बैठने में झिझक महसूस हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाने के बाद भी बदबू क्यों आती है और सर्दियों में रोज न नहाने के बावजूद खुद को फ्रेश कैसे रखा जा सकता है।
अगर किसी दिन ठंड की वजह से नहाने का मन नहीं कर रहा है, तो बदबू से बचने के लिए ये काम कर सकते हैं-
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है।
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