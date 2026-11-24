Body Odor Tips: सर्दियों में ठंड की वजह से कुछ लोग रोजाना नहाने से बचते हैं या जल्दी-जल्दी नहाकर निकल जाते हैं। ऐसे में शरीर की ठीक से सफाई न होने के कारण बदबू आने लगती है, जिससे लोगों के बीच बैठने में झिझक महसूस हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाने के बाद भी बदबू क्यों आती है और सर्दियों में रोज न नहाने के बावजूद खुद को फ्रेश कैसे रखा जा सकता है।