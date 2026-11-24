कर्ली बालों में गलत तरीके से कंघी करना भी बालों के टूटने की एक बड़ी वजह है। इसलिए हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी इस्तेमाल करें और बालों को सिरों से शुरू करके धीरे-धीरे ऊपर की तरफ सुलझाएं, क्योंकि जड़ से सीधा नीचे खींचने से बाल टूटते हैं। इसके अलावा सूखे कर्ली बालों में कंघी करने से कर्ल का पैटर्न भी बिगड़ सकता है और फ्रिज बढ़ सकता है। इसलिए बालों को हल्का नम रखकर ही सुलझाएं। कंडीशनर लगाने के बाद पहले उंगलियों से धीरे-धीरे सुलझाएं, फिर कंघी करें।