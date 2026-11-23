Paper Bag से बनाने के लिए DIY आइडियाज (Representative Image) Image Credit Gemini
Reuse Decor Ideas: बाजार जाने की जगह आज के समय में ज्यादातर लोग कपड़ों और जूते-चप्पलों के साथ रोजाना के घरेलू सामान भी ऑनलाइन मंगवाने लगे हैं। इस वजह से हर बार सामान के साथ पेपर बैग आने से घर में उनका ढेर लग जाता है, जिन्हें ज्यादातर लोग या तो फेंक देते हैं या डस्टबिन में लाइनर की तरह लगा देते हैं। जबकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ सजावटी चीजों की मदद से इन्हीं बैग को घर सजाने वाली खूबसूरत चीजों में बदला जा सकता है। आइए जानते हैं पेपर बैग से बनने वाले ऐसे 4 आसान और खूबसूरत DIY आइडिया।
डिजाइन टिप: ब्राउन क्राफ्ट बैग पर सफेद पेंट और जूट की रस्सी बोहो लुक देती है। बालकनी या खिड़की के पास रखने पर ये सबसे अच्छा लगता है।
ध्यान दें: इसमें मोमबत्ती, दीया या असली आग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि कागज आग पकड़ सकता है। सिर्फ LED लाइट ही रखें।
डिजाइन टिप: इसे सुंदर बनाने के लिए बैग का रंग कमरे के पर्दों या कुशन से मिलता-जुलता चुनें। इसे सोफे के पास या बेडरूम के कोने में रखें।
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