Reuse Decor Ideas: बाजार जाने की जगह आज के समय में ज्यादातर लोग कपड़ों और जूते-चप्पलों के साथ रोजाना के घरेलू सामान भी ऑनलाइन मंगवाने लगे हैं। इस वजह से हर बार सामान के साथ पेपर बैग आने से घर में उनका ढेर लग जाता है, जिन्हें ज्यादातर लोग या तो फेंक देते हैं या डस्टबिन में लाइनर की तरह लगा देते हैं। जबकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ सजावटी चीजों की मदद से इन्हीं बैग को घर सजाने वाली खूबसूरत चीजों में बदला जा सकता है। आइए जानते हैं पेपर बैग से बनने वाले ऐसे 4 आसान और खूबसूरत DIY आइडिया।