Newspaper Craft Ideas: सुबह-सुबह रोजाना घर में अखबार आता है। जो एक दिन बाद पुराना हो जाता है। फिर उसे घर के किसी कोने में रख दिया जाता है, या सफाई के समय अलमारी में बिछा दिया जाता है, और महीने के आखिर में रद्दी में बेच दिया जाता है। लेकिन रद्दी के भाव बेचने की जगह थोड़ी सी मेहनत और कुछ आम चीजों की मदद से इससे खूबसूरत होम डेकोर आइटम तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी घर को कुछ नया और अलग लुक देना चाहते हैं, तो यहां बताए गए 5 DIY आइडिया ट्राई कर सकते हैं।