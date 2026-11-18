Small Eyes Makeup Tips: डार्क और स्मोकी आई मेकअप के वीडियो या फोटो देखने के बाद ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि आंखें बड़ी दिखानी हैं तो लाइनर मोटा और गहरा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से कुछ लोगों की आंखें और छोटी लगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आईलाइनर से जुड़ी कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने पंसद के हिसाब से परफेक्ट आईलाइनर लगा सकती हैं।