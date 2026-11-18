Small Eyes के लिए Eyeliner Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Small Eyes Makeup Tips: डार्क और स्मोकी आई मेकअप के वीडियो या फोटो देखने के बाद ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि आंखें बड़ी दिखानी हैं तो लाइनर मोटा और गहरा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से कुछ लोगों की आंखें और छोटी लगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आईलाइनर से जुड़ी कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने पंसद के हिसाब से परफेक्ट आईलाइनर लगा सकती हैं।
आंख के ऊपर पलक का जितना हिस्सा दिखता है, आंख उतनी बड़ी लगती है। मोटा लाइनर लगाने से पलक का ज्यादा हिस्सा ढक जाता है। इसलिए अपनी आंखों की शेप और साइज के हिसाब से ही लाइनर लगाना चाहिए।
अगर आप पहली बार आईलाइनर लगाने की सोच रही हैं या अभी ठीक से नहीं लगा पाती हैं, तो अपने लिए सही लाइनर चुनें।
लाइनर को पलकों की जड़ के जितना पास हो सके, उतना पास लगाएं और मोटाई कम रखें। इससे पलक का खुला हिस्सा दिखता रहता है और आंख की शेप भी उभरती है। ऑफिस या कॉलेज जैसे रोज के मेकअप के लिए ये अच्छा तरीका है।
टिप: एक लंबी लाइन खींचने की जगह छोटे-छोटे स्ट्रोक में लाइन बनाएं। इससे हाथ कम कांपता है और लाइन सीधी आती है।
पूरी आंख पर एक जैसी मोटी लाइन लगाने की जगह बाहर वाले कोने पर लाइन थोड़ी सी बढ़ा दें। इससे आंख थोड़ी लंबी और ऊपर उठी हुई दिखती है। ये बड़ा विंग नहीं होना चाहिए, छोटी और हल्की फ्लिक बनाएं।
अगर आप आईलाइनर के साथ नीचे की पलक पर भी मेकअप करना चाहती हैं, तो गहरी काली लाइन की जगह ब्राउन पेंसिल इस्तेमाल करें। इसके बाद लाइन को उंगली या छोटे ब्रश से हल्का स्मज कर दें। ध्यान रहे कि पूरी निचली पलक की जगह सिर्फ बाहर वाले एक तिहाई हिस्से पर लगाएं। इससे आंख में बैलेंस रहता है और वो दबी हुई नहीं लगती।
नीचे की पलक के अंदर वाले किनारे (वॉटरलाइन) पर न्यूड या बेज पेंसिल लगाने से आंखें फ्रेश और खुली दिखती हैं।
टाइटलाइनिंग का मतलब है ऊपर की पलकों के बीच, जड़ों में लाइनर लगाना। लाइन बाहर से नजर नहीं आती, पर पलकें घनी लगती हैं और आंखें डिफाइन होती हैं। साथ ही पलक का खुला हिस्सा भी नहीं ढकता। इसे करने के लिए ऊपर की पलक को हल्के से ऊपर उठाएं और पेंसिल से लैश लाइन के बीच की खाली जगह भरें। जल्दबाजी न करें। चाहें तो इसके बाद ऊपर पतली लाइन भी लगा सकती हैं।
कई बार आंखें बड़ी दिखाने में लाइनर से ज्यादा फर्क मस्कारा का एक कोट कर देता है। इसके लिए पलकों को कर्ल करके हल्का सा मस्कारा लगाएं। इससे पलकें ऊपर उठेंगी और आंखें खुली लगेंगी।
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