मेकअप करने के बाद चेहरा दिखता है रूखा और पैची? जानें केकी मेकअप के कारण और इसे ठीक करने के टिप्स

Makeup Tips: मेकअप करते समय हर कोई चाहता है कि चेहरा नेचुरल और स्मूद दिखे। लेकिन कभी कभी महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी चेहरा अच्छा दिखने के बजाय मेकअप मोटा, पैची या ड्राई नजर आने लगता है। वहीं, कुछ लोगों का सस्ते प्रोडक्ट्स से भी मेकअप अच्छा दिखता है। ऐसे में वजह सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि उन्हें लगाने का तरीका भी हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स, जिनकी मदद से मेकअप को ज्यादा स्मूद और नेचुरल लुक दिया जा सकता है।