करवा चौथ के लिए तलाश रही हैं मेहंदी डिजाइन? यहां से लें ब्राइडल से लेकर सिंपल पैटर्न तक के खूबसूरत आइडियाज 

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाते समय आप फ्रंट हैंड और बैक हैंड के लिए अलग-अलग डिजाइन चुन सकती हैं। फ्रंट हैंड यानी हथेली की तरफ मंडला, फूल-पत्तियों और जाल वाली डिजाइन अच्छी लगती हैं। वहीं, बैक हैंड यानी हाथ की उल्टी तरफ बेल, फूलों वाले पैटर्न और कलाई तक जाने वाली मेहंदी डिजाइन बनवा सकती हैं। उंगलियों पर बारीक डिजाइन बनवाने से हाथों को और खूबसूरत लुक मिलता है। आप चाहें तो दोनों हाथों पर एक जैसी डिजाइन भी बनवा सकती हैं या फ्रंट हैंड और बैक हैंड के लिए अलग-अलग पैटर्न चुन सकती हैं।