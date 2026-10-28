28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

झड़ते बालों से हैं परेशान? रोजमेरी ऑयल कैसे और कितना पहुंचा सकता है फायदा, जानिए

Rosemary Oil For Hair: सर्दियों के आते ही कुछ लोगों के बाल रूखे होने लगते हैं और बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रोजमेरी ऑयल बालों में कैसे लगाएं और विंटर हेयर केयर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Updated: 28 Oct 2026, 2:04 PM IST

Rosemary Oil

हेयर केयर में Rosemary Oil कैसे शामिल करें? (Representative Image) Image Credit Magnific

Rosemary Oil: बालों का झड़ना, पतला होना और ग्रोथ धीमी होना ऐसी परेशानियां हैं, जिनसे ज्यादातर लोग लगभग हर मौसम में परेशान रहते हैं। लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से समय पर हेयर वॉश न करना और बालों में तेल न लगाने जैसी आदतें भी बालों की देखभाल को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि विंटर हेयर केयर में रोजमेरी ऑयल को कैसे शामिल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Rosemary Oil बालों में कैसे लगाएं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, रोजमेरी ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन कम करने और कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। कुछ रिसर्च में इसे बालों के झड़ने की समस्या में मददगार पाया गया है। हालांकि, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को सीधे स्कैल्प पर लगाने से जलन हो सकती है। इसलिए इसे नारियल तेल या जोजोबा ऑयल जैसे कैरियर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्कैल्प में जलन होने का खतरा कम हो सकता है।

Rosemary Oil से स्कैल्प की मसाज कैसे करें?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, रोजमेरी ऑयल को बालों पर लगाने के बजाय स्कैल्प तक पहुंचाना जरूरी है। इसे स्कैल्प पर लगाकर उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करते समय नाखूनों से सिर की त्वचा को न रगड़ें, क्योंकि इससे स्कैल्प में जलन हो सकती है। ध्यान रखें कि तेल आंखों में न जाए।

Rosemary Oil को बालों में कितनी देर लगाकर रखें?

रोजमेरी ऑयल को स्कैल्प पर लगाने के बाद कुछ घंटों तक छोड़ सकते हैं। इसे रात में लगाकर सुबह बाल धो भी सकते है। हालांकि, इसे कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए, यह इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट और उसके निर्देशों पर निर्भर करता है। अगर तेल लगाने के बाद स्कैल्प में जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो, तो इसे धो लें और इस्तेमाल बंद कर दें।

Rosemary Oil इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे सीधे स्कैल्प पर लगाने के बजाय किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। पहली बार लगाने से पहले स्कैल्प के छोटे हिस्से पर लगाकर देखें कि कोई परेशानी तो नहीं होती। अगर खुजली, जलन, लालिमा या सूजन जैसी परेशानी हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

सर्दियों में बालों की ऐसे करें देखभाल

  • बालों को धीरे-धीरे कंघी करें, ताकि वे आपस में उलझें नहीं।
  • ऐसे शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, जो आपके बालों के हिसाब से सही हों।
  • बाल धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी स्कैल्प और बालों का रूखापन बढ़ा सकता है।
  • बाल धोने के बाद तौलिए से उन्हें जोर-जोर से न रगड़ें। हल्के हाथों से पानी सुखाएं, ताकि बालों के टूटने का खतरा कम हो।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। बालों के झड़ने से जुड़ी परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।

सफेद बालों को मिनटों में छिपाने से लेकर हेयर कलर करने तक, ये आसान टिप्स आएंगे काम  

ये भी पढ़ें
Hair Coloring Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 2:04 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / झड़ते बालों से हैं परेशान? रोजमेरी ऑयल कैसे और कितना पहुंचा सकता है फायदा, जानिए

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

करवा चौथ के लिए तलाश रही हैं मेहंदी डिजाइन? यहां से लें ब्राइडल से लेकर सिंपल पैटर्न तक के खूबसूरत आइडियाज 

Karwa Chauth Mehndi Designs 2026
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth 2026  पर सोलह श्रृंगार करके दिखना है खूबसूरत, तो साड़ी और लहंगे के साथ फॉलो करें ये टिप्स 

Karwa Chauth Solah Shringar
लाइफस्टाइल

सुबह उठते ही चाहिए ग्लोइंग स्किन? जानें ओवरनाइट फेस मास्क लगाने का सही तरीका

Overnight Face Mask
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

Karwa Chauth baya for saas (1)
लाइफस्टाइल

करवा चौथ 2026 पर दिखना है खूबसूरत? साड़ी से लेकर लहंगे तक, यहां से लें आउटफिट आइडियाज 

Karwa Chauth Outfit Ideas
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.