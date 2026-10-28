झड़ते बालों से हैं परेशान? रोजमेरी ऑयल कैसे और कितना पहुंचा सकता है फायदा, जानिए

हेयर केयर में Rosemary Oil कैसे शामिल करें? (Representative Image) Image Credit Magnific
Rosemary Oil: बालों का झड़ना, पतला होना और ग्रोथ धीमी होना ऐसी परेशानियां हैं, जिनसे ज्यादातर लोग लगभग हर मौसम में परेशान रहते हैं। लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से समय पर हेयर वॉश न करना और बालों में तेल न लगाने जैसी आदतें भी बालों की देखभाल को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि विंटर हेयर केयर में रोजमेरी ऑयल को कैसे शामिल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, रोजमेरी ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन कम करने और कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। कुछ रिसर्च में इसे बालों के झड़ने की समस्या में मददगार पाया गया है। हालांकि, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को सीधे स्कैल्प पर लगाने से जलन हो सकती है। इसलिए इसे नारियल तेल या जोजोबा ऑयल जैसे कैरियर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्कैल्प में जलन होने का खतरा कम हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, रोजमेरी ऑयल को बालों पर लगाने के बजाय स्कैल्प तक पहुंचाना जरूरी है। इसे स्कैल्प पर लगाकर उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करते समय नाखूनों से सिर की त्वचा को न रगड़ें, क्योंकि इससे स्कैल्प में जलन हो सकती है। ध्यान रखें कि तेल आंखों में न जाए।
रोजमेरी ऑयल को स्कैल्प पर लगाने के बाद कुछ घंटों तक छोड़ सकते हैं। इसे रात में लगाकर सुबह बाल धो भी सकते है। हालांकि, इसे कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए, यह इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट और उसके निर्देशों पर निर्भर करता है। अगर तेल लगाने के बाद स्कैल्प में जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो, तो इसे धो लें और इस्तेमाल बंद कर दें।
रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे सीधे स्कैल्प पर लगाने के बजाय किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। पहली बार लगाने से पहले स्कैल्प के छोटे हिस्से पर लगाकर देखें कि कोई परेशानी तो नहीं होती। अगर खुजली, जलन, लालिमा या सूजन जैसी परेशानी हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। बालों के झड़ने से जुड़ी परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।
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