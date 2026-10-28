झड़ते बालों से हैं परेशान? रोजमेरी ऑयल कैसे और कितना पहुंचा सकता है फायदा, जानिए

Rosemary Oil: बालों का झड़ना, पतला होना और ग्रोथ धीमी होना ऐसी परेशानियां हैं, जिनसे ज्यादातर लोग लगभग हर मौसम में परेशान रहते हैं। लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से समय पर हेयर वॉश न करना और बालों में तेल न लगाने जैसी आदतें भी बालों की देखभाल को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि विंटर हेयर केयर में रोजमेरी ऑयल को कैसे शामिल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।