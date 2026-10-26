सफेद बालों को मिनटों में छिपाने से लेकर हेयर कलर करने तक, ये आसान टिप्स आएंगे काम  

सफेद बालों को कवर करने से पहले यह तय करें कि आपको केवल जड़ों पर नजर आने वाले सफेद बालों को छिपाना है या पूरे बालों को कलर करना है। अगर कुछ ही सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, तो अस्थायी रूट कवर या टच अप कर सकते हैं। वहीं, अगर बालों में सफेदी ज्यादा है और आप लंबे समय तक रंग बनाए रखना चाहते हैं, तो स्थायी हेयर कलर का विकल्प चुन सकते हैं। कम सफेद बालों को बाकी बालों के नेचुरलरंग के साथ मिलाकर दिखाने के लिए सेमी परमानेंट कलर या हाइलाइट्स भी किया जा सकता है। सही तरीका चुनते समय अपने बालों की स्थिति, सफेद बालों की मात्रा और मनचाहे लुक को ध्यान में जरुर रखें।