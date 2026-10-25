महंगा परफ्यूम लगाने के बाद भी नहीं टिकती खुशबू? सही जगह स्प्रे करने से लेकर स्टोर करने तक जानें टिप्स 

How to Apply Perfume: त्योहार हो, कोई फंक्शन हो या रोजाना ऑफिस जाना, तैयार होते समय ज्यादातर लोग कपड़ों, मेकअप और हेयरस्टाइल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन परफ्यूम लगाने के तरीके को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में कई बार अच्छा और महंगा परफ्यूम लगाने के कुछ घंटे बाद ही उसकी खुशबू कम महसूस होने लगती है। फिर खुशबू बनाए रखने के लिए बार-बार स्प्रे करना पड़ता है। परफ्यूम की खुशबू कितनी देर तक बनी रहेगी, यह सिर्फ उसकी कीमत पर निर्भर नहीं करता। इसे लगाने का तरीका और परफ्यूम की खुशबू की स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी पसंदीदा खुशबू का बेहतर तरीके से आनंद ले सकते हैं।