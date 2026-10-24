सर्दियों में त्वचा में होता है खिंचाव और रूखापन? नहाने से लेकर मॉइस्चराइजर लगाने तक इन 6 बातों का रखें ध्यान

Winter Skin Care Tips: सर्दियों में ठंडी हवा और वातावरण में नमी की कमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। कई बार चेहरा धोने के बाद त्वचा में खिंचाव महसूस होने के साथ ही हाथ-पैरों पर सफेद परत दिखाई देने लगती है। इससे कुछ लोगों को खुजली और त्वचा में जलन की परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में ड्राई स्किन की परेशानी कम करने और त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।