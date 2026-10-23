फटी एड़ियों से लेकर अंगूठे की दरारों तक, Mayo Clinic से जानें देखभाल के तरीके

Cracked Thumb Tip: मौसम बदलने पर चलने वाली ठंडी हवाओं और नमी की कमी के कारण त्वचा रूखी होने लगती है। इसके चलते कुछ लोगों की एड़ियां और हाथों के अंगूठे या उंगलियां फटने लगते हैं, जिससे चलने-फिरने या रोजमर्रा के काम करने में दर्द और परेशानी होती है। ज्यादातर लोग इसे मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही देखभाल न करने पर यह समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में सर्दियों के दौरान इस परेशानी से राहत पाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं त्वचा की देखभाल से जुड़े खास टिप्स।