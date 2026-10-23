फटी एड़ियों से लेकर अंगूठे की दरारों तक, Mayo Clinic से जानें देखभाल के तरीके

Cracked Heels के लिए टिप्स (representative image) image credit gemini
Cracked Thumb Tip: मौसम बदलने पर चलने वाली ठंडी हवाओं और नमी की कमी के कारण त्वचा रूखी होने लगती है। इसके चलते कुछ लोगों की एड़ियां और हाथों के अंगूठे या उंगलियां फटने लगते हैं, जिससे चलने-फिरने या रोजमर्रा के काम करने में दर्द और परेशानी होती है। ज्यादातर लोग इसे मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही देखभाल न करने पर यह समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में सर्दियों के दौरान इस परेशानी से राहत पाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं त्वचा की देखभाल से जुड़े खास टिप्स।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, जब एड़ियों की त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है, तो उसमें गहरी दरारें (क्रैक्ड हील्स) पड़ने लगती हैं। अगर समय पर इनका ध्यान न रखा जाए, तो दर्द बढ़ सकता है और इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। फटी एड़ियों को ठीक रखने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं:
सर्दियों में सिर्फ एड़ियां ही नहीं, बल्कि हाथों की उंगलियों और खासतौर पर अंगूठे के सिरे भी फटने लगते हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, बार-बार हाथ धोने, गर्म पानी से बर्तन साफ करने या तेज केमिकल वाले साबुन इस्तेमाल करने से यह समस्या बढ़ जाती है। अंगूठे फटने पर काफी जलन और दर्द होता है, इसलिए इस पर ध्यान रखना जरूरी है-
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा संबंधी कोई भी समस्या होने पर हमेशा योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करें
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