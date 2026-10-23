रेलवे स्टेशनों पर चला स्वच्छता अभियान, यात्रियों से किया सीधा संवाद

इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्री सुविधाओं और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर लोगों की समस्याओं और सुझावों को नोट किया। कार्यक्रम के बाद मंडल के सभी स्टेशनों और परिसरों में श्रमदान भी किया गया। नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्ले के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वडोदरा मंडल इस अभियान के जरिए न केवल लंबित मामलों का समाधान कर रहा है, बल्कि स्टेशन परिसरों में साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता को भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत है।