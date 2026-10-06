पहली जंगल सफारी को बनाना है यादगार? जानें सही समय से लेकर बुकिंग तक जरूरी बातें 

भारत के अलग अलग नेशनल पार्क अपनी खास वन्यजीव संपदा और प्राकृतिक माहौल के लिए जाने जाते हैं। रणथंभौर में बाघों के साथ ऐतिहासिक किले और चट्टानी जंगल का नजारा देखने को मिलता है, जबकि कान्हा बाघों के साथ बारहसिंगा के लिए खास है। कॉर्बेट में हाथी, बाघ और पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं गिर एशियाई शेरों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। कर्नाटक का नागरहोल हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है, जबकि लद्दाख का हेमिस ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्नो लेपर्ड देखने के लिए खास है। इसलिए सफारी का चुनाव इस बात पर किया जा सकता है कि आप किस तरह के वन्यजीव और प्राकृतिक माहौल का अनुभव लेना चाहते हैं।