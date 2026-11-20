गिफ्ट बॉक्स के चौड़े और मजबूत ढक्कन से सजावटी ट्रे बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ढक्कन को साफ कपड़े से पोंछ लें, ताकि धूल या चिकनाई न रहे। फिर बाहर की तरफ रैपिंग पेपर या रंगीन कागज गोंद से अच्छे से चिपका दें। इसके बाद अंदर की तरफ कोई सुंदर पेपर या कपड़ा लगा दें और उसके ऊपर साफ पारदर्शी शीट चिपका दें, इससे सतह चिकनी रहेगी और दाग भी कम लगेंगे। आप चाहें तो किनारों पर रिबन या लेस लगाकर इसे और अच्छा लुक दे सकते हैं। इसमें चाबी, घड़ी, पर्स या ड्रेसिंग टेबल का छोटा सामान रख सकते हैं।