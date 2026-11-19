Cracked Lips and Heels के लिए Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Cracked Heels Care Tips: ठंड का मौसम शुरू होते ही कई लोगों के होंठ सूखकर फटने लगते हैं और एड़ियों में दरारें दिखने लगती हैं। शुरुआत में ये सिर्फ हल्का रूखापन लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर दर्द और जलन होने लगती है, और कई बार खून भी आ जाता है। अगर आप भी इन दिनों इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो यहां दी गई टिप्स आपके काम आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि होंठ और पैर फटने पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। त्वचा से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें।
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