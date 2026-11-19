Cracked Heels Care Tips: ठंड का मौसम शुरू होते ही कई लोगों के होंठ सूखकर फटने लगते हैं और एड़ियों में दरारें दिखने लगती हैं। शुरुआत में ये सिर्फ हल्का रूखापन लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर दर्द और जलन होने लगती है, और कई बार खून भी आ जाता है। अगर आप भी इन दिनों इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो यहां दी गई टिप्स आपके काम आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि होंठ और पैर फटने पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।