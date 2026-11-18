Home Dry Cleaning Tips: सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोग अलमारी में रखे स्वेटर, जैकेट, शॉल और कोट निकालने लगे हैं। ऐसे में कई बार स्टोर करने की वजह से कपड़ों में महक आने लगती है या उन पर धूल और दाग जमे दिखने लगते हैं। इन्हें घर पर नॉर्मल कपड़ों की तरह धोने से ये खराब हो सकते हैं, और हर बार ड्राई क्लीनर के पास जाना महंगा पड़ने के साथ समय भी लेता है। इससे बचने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके सर्दी के कपड़े घर पर ही साफ और फ्रेश किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर सर्दियों के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के आसान तरीके और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।