Winter Clothes Cleaning के लिए टिप्स(Representative Image) Image Credit Magnific
Home Dry Cleaning Tips: सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोग अलमारी में रखे स्वेटर, जैकेट, शॉल और कोट निकालने लगे हैं। ऐसे में कई बार स्टोर करने की वजह से कपड़ों में महक आने लगती है या उन पर धूल और दाग जमे दिखने लगते हैं। इन्हें घर पर नॉर्मल कपड़ों की तरह धोने से ये खराब हो सकते हैं, और हर बार ड्राई क्लीनर के पास जाना महंगा पड़ने के साथ समय भी लेता है। इससे बचने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके सर्दी के कपड़े घर पर ही साफ और फ्रेश किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर सर्दियों के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के आसान तरीके और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हर कपड़े के अंदर एक छोटा सा लेबल लगा होता है, जिस पर लिखा होता है कि उसे कैसे धोना है। इसलिए कपड़े को साफ करने से पहले इसे जरूर पढ़ें।
टिप्स: नए और महंगे कपड़े को साफ करने से पहले कपड़े के अंदर वाले छिपे हिस्से पर आजमाएं।
स्टोर किए हुए कपड़ों में बस महक आ रही हो तो धोने की जरूरत नहीं होती।
ऊनी स्वेटर के कॉलर या बाजुओं में पसीने की महक रह जाती है।
इसका इस्तेमाल पहले छिपे हुए हिस्से पर आजमाकर ही करें, और रेशमी या नाजुक कपड़े पर न करें।
अगर लेबल पर हैंड वॉश लिखा है, तो एक बड़े टब में ठंडा या हल्का गुनगुना पानी लें। ऊनी कपड़ों के लिए बने माइल्ड डिटर्जेंट की थोड़ी मात्रा मिलाएं। कपड़े को हल्के हाथ से पानी में दबाएं और 10-15 मिनट भीगने दें। इसके बाद मलें, रगड़ें या निचोड़ें नहीं, बस पानी में हल्के से हिलाएं। साफ ठंडे पानी में 2-3 बार डुबोकर साबुन निकालें। फिर कपड़े को समतल जगह पर बिछाकर छांव में सूखने दें।
पफर जैकेट या रजाई-कंबल जैसी हैवी चीजों को धोने से पहले केयर लेबल जरूर पढ़ें। अगर लेबल मशीन वॉश के लिए लिखा है, तो हल्के साइकिल और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। साबुन की मात्रा कम रखें और एक्स्ट्रा रिन्स लगाएं। इसके बाद इन्हें पूरी तरह सुखा लें। लेबल पर इजाजत हो तो कम तापमान पर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ ब्रांड्स के होम ड्राई क्लीनिंग किट आते हैं। ऐसे में आप पैकेट पर लिखे तरीके को ठीक से पढ़ें। लेबल के हिसाब से ही कपड़ा चुनें और सफाई करें।
सर्दी के कपड़े धोते वक्त गरम पानी इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे ऊनी कपड़े सिकुड़ सकते हैं। ब्लीच या हार्ड डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल न करें, इससे ऊन के रेशे खराब हो जाते हैं और रंग उड़ सकता है। सुखाते वक्त कपड़े को निचोड़ना या मरोड़ना नहीं चाहिए, इससे कपड़ा खिंच सकता है या उसका आकार बिगड़ सकता है। गीला कपड़ा हैंगर पर न टांगें और तेज धूप या हीटर के पास भी न सुखाएं, इससे रेशे कमजोर हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
स्वास्थ्य