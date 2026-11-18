Dry Skin Care Tips: सर्दियां आते ही स्किन ड्राई होने की वजह से खिंची-खिंची लगने लगती है। ऐसे में गलत तरीके से फेसवॉश करना या स्किन रूटीन की कुछ गलतियां इसे और बढ़ा सकती हैं। डेली रूटीन की कुछ छोटी आदतों में बदलाव करके इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में खिंची-खिंची स्किन से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।