Foreign Object in Child's Nose: घर में छोटे बच्चों के रहते हुए उनके खाने और ध्यान रखने के साथ ही सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि खेलते समय या चलने की कोशिश करते समय कुछ पाने पर वो उसे कान, नाक या मुंह में न डाल लें। इससे बचने के लिए पेरेंट्स बच्चे की सेफ्टी से जुड़े कई तरीके आजमाते हैं। ऐसे में अगर आपका भी बच्चा जल्द चलने लगा है या आपके घर में छोटा बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं।