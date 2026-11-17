सॉफ्ट कोरल रेड (हल्का गुलाबीपन लिए हुए लाल) रंग की लिपस्टिक का फिनिश शीयर क्रीमी होता है। यह न तो बहुत ज्यादा गहरा और भड़कीला लाल होता है और न ही पूरी तरह से मैट, बल्कि इसका हल्का चमकदार टेक्सचर फ्रेश और नेचुरल लुक देता है। शादी के दिन, हल्दी, मेहंदी या किसी डे-पार्टी में, जहां आप लाल रंग पहनना चाहती हैं लेकिन बहुत भारी या डार्क मेकअप से बचना चाहती हैं, वहां आप इस तरह के शेड चुन सकती है। इस तरह का हल्का लाल रंग पेस्टल साड़ियों, फ्लोरल लहंगों और हल्के रंग के सूट्स के साथ अच्छा लगता है। सॉफ्ट कोरल रेड इतना डार्क नहीं होता है इसलिए इसके साथ हैवी आंखों के लिए मेकअप चुन सकती हैं।