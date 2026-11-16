च्युइंग गम चबाने से मजबूत हो सकता है दांतों का इनेमल, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती हैं ये समस्याएं

Chewing Gum Side Effects: मुंह की बदबू दूर करनी हो, मीटिंग से पहले फ्रेश महसूस करना हो, या सफर में बस यूं ही कुछ चबाने का मन हो, तो कुछ लोग च्युइंग गम चबा लेते हैं। कई लोग इसे फेस फैट कम करने की उम्मीद में भी चबाते हैं, तो कुछ इसे दांतों के लिए अच्छा मानकर चबाते हैं। ऐसे में अगर आपको भी च्युइंग गम चबाने की आदत है, तो पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि च्युइंग गम चबाने से क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को इससे सावधानी रखनी चाहिए।