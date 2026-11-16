Beard Care Tips: दाढ़ी में होती है खुजली? ग्रूमिंग रूटीन में कर सकते हैं ये 7 बदलाव

Beard Itching: आज के समय में कॉलेज या ऑफिस की वजह से ज्यादातर पुरुष क्लीन शेव या छोटी, ट्रिम की हुई दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लंबी दाढ़ी का स्टाइल पसंद होता है, तो कुछ शादी या किसी खास मौके के लिए दाढ़ी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में परेशानी तब होती है जब दाढ़ी में या उसके आसपास की स्किन पर खुजली शुरू हो जाती है। इसके चलते कुछ लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वे दाढ़ी बढ़ाना छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं कि दाढ़ी की खुजली से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।