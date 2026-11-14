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बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर करें विशेज और कैप्शन

Birsa Munda Jayanti Wishes: बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनों को बधाई देने या धरती आबा को श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहां दिए गए कोट्स और संदेश साझा कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 14 Nov 2026, 8:09 PM IST

Birsa Munda,Birsa Munda Jayanti

Birsa Munda Jayanti (Representative Image) Image Credit Magnific

Jharkhand Foundation Day Wishes and Birsa Munda Jayanti Wishes: 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग "धरती आबा" कहकर याद करते हैं। साल 2000 में इसी दिन झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। इसलिए हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस एक साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई देना चाहते हैं, या फोटो और वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए विशेज और कैप्शन की मदद से अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Birsa Munda Jayanti Wishes in Hindi)

  1. धरती आबा के विचारों को दिल में बसाएं,उनके साहस से जीवन में आगे बढ़ना सीख जाएं।बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  2. जल, जंगल, जमीन की जिसने आवाज उठाई,उलगुलान से अन्याय के खिलाफ हिम्मत दिखाई।बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं!
  3. भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष हमें सिखाता है,सच्चे इरादों से हर मुश्किल रास्ता आसान बन जाता है।बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  4. जिनकी हिम्मत ने अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं सीखा,उन धरती आबा को नमन, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ना सिखाया।बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं!
  5. आदिवासी समाज के गौरव, धरती आबा को प्रणाम,उनका जीवन हमें दे साहस और सम्मान का पैगाम।बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  6. अपनी संस्कृति और जमीन से जुड़ाव का रखें ध्यान,यही है बिरसा मुंडा के संघर्ष की सच्ची पहचान।बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं!
  7. बिरसा मुंडा के विचारों से लें प्रेरणा,हक और सम्मान के लिए कभी न हो हमारा हौसला कम।बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  8. जंगलों से लेकर आजादी की लड़ाई तक जिनकी गूंज रही,उन भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर दिल में बसी रही।बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं!
  9. उलगुलान की वो आवाज आज भी हमें जगाती है,अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की हिम्मत दिलाती है।बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  10. 15 नवंबर का दिन गर्व और सम्मान का है,बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं!

चाचा नेहरू की जयंती पर साझा करें प्रेरणादायक कोट्स और संदेश

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झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Jharkhand Foundation Day Wishes in Hindi)

  1. जंगलों की हरियाली, पहाड़ों की शान,झारखंड है अपनी संस्कृति की पहचान।झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  2. धरती आबा की धरती को सलाम,झारखंड के हर कोने में बसता है उनका नाम।झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!
  3. 15 नवंबर का दिन झारखंड के गर्व का है,अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़े हर दिल का है।झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  4. प्रकृति की गोद में बसा है हमारा राज्य,यहां की संस्कृति और परंपरा है सबसे खास।झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!
  5. हर झारखंडवासी के चेहरे पर आए मुस्कान,तरक्की की राह पर बढ़े अपना झारखंड महान।झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  6. आदिवासी संस्कृति, लोकगीत और नृत्य की जो शान है,वही झारखंड की सबसे बड़ी पहचान है।झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!
  7. मेहनत और हौसले से जो आगे बढ़ते जाते हैं,वही झारखंड का नाम रोशन कर पाते हैं।झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  8. अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी भाषा और संस्कृति को अपनाएं,यही झारखंड स्थापना दिवस की सच्ची खुशी मनाएं।झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!
  9. हरे-भरे जंगल, नदियां और पहाड़ों की जो पहचान है,उसे संभालकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी और शान है।झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  10. बिरसा मुंडा की धरती, साहस और संस्कृति की मिसाल,झारखंड के हर नागरिक को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं हजार!

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन (Birsa Munda Jayanti Captions)

  1. धरती आबा के साहस और संघर्ष को नमन। बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं।Salute to the courage of Dharti Aaba. Happy Birsa Munda Jayanti!
  2. उलगुलान की गूंज आज भी हमें अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत देती है।The call of Ulgulan still inspires us to stand up for what is right. Happy Birsa Munda Jayanti!
  3. भगवान बिरसा मुंडा के विचार हर पीढ़ी को हिम्मत और सम्मान का रास्ता दिखाते हैं।The ideas of Bhagwan Birsa Munda light the path of courage and dignity for every generation.
  4. आदिवासी समुदाय के गौरव, धरती आबा को शत-शत नमन।Paying tribute to Dharti Aaba, the pride of the tribal community. Happy Birsa Munda Jayanti!
  5. अंग्रेजी राज के खिलाफ जिनकी आवाज बुलंद रही, उन बिरसा मुंडा को याद करने का दिन। बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं।A day to remember Birsa Munda, whose voice stood strong against colonial rule.
  6. अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करना हमें बिरसा मुंडा की कहानी सिखाती है।Birsa Munda’s story teaches us to take pride in our roots and culture. Happy Birsa Munda Jayanti!
  7. हिम्मत, संघर्ष और सम्मान की मिसाल, भगवान बिरसा मुंडा। जयंती पर उन्हें सादर नमन।A symbol of courage, struggle and dignity, Bhagwan Birsa Munda. Humble tributes on his Jayanti.
  8. 15 नवंबर का दिन गर्व का है। बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं।15th November is a day of pride. Happy Birsa Munda Jayanti and Janjatiya Gaurav Diwas!
  9. जिनका नाम आज भी आदिवासी समुदाय के दिल में बसा है, उन धरती आबा को नमन।Bowing to Dharti Aaba, whose name still lives in the hearts of the tribal community.
  10. बिरसा मुंडा की गाथा हमें याद दिलाती है कि सच्चे हौसले के आगे कोई ताकत बड़ी नहीं होती। बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।The story of Birsa Munda reminds us that true courage can overcome any force. Happy Birsa Munda Jayanti!

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन (Jharkhand Foundation Day Captions)

  1. जंगल, पहाड़, नदियां और अपनी संस्कृति, यही है झारखंड की असली पहचान। झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।Forests, hills, rivers and rich culture, this is the true identity of Jharkhand. Happy Jharkhand Foundation Day!
  2. अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों पर गर्व है। हैप्पी झारखंड स्थापना दिवस।Proud of our soil and our roots. Happy Jharkhand Foundation Day!
  3. 15 नवंबर का दिन झारखंड के गर्व का है। राज्य के हर नागरिक को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।15th November is a day of pride for Jharkhand. Warm wishes to every citizen of the state on Foundation Day!
  4. धरती आबा की धरती, साहस और संस्कृति की पहचान। झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।The land of Dharti Aaba, known for its courage and culture. Happy Jharkhand Foundation Day!
  5. आदिवासी संस्कृति, लोकगीत और नृत्य की जो शान है, वही झारखंड की पहचान है।The pride of tribal culture, folk songs and dance is what defines Jharkhand.
  6. प्रकृति की गोद में बसा हमारा राज्य, जहां संस्कृति और परंपरा सबसे खास है। हैप्पी झारखंड स्थापना दिवस।Our state, nestled in the lap of nature, where culture and tradition shine the brightest. Happy Jharkhand Foundation Day!
  7. हर झारखंडवासी को तरक्की, खुशहाली और सम्मान की राह मिले। झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।May every resident of Jharkhand find the path to progress, happiness and dignity. Happy Foundation Day!
  8. अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा पर गर्व करने का दिन है आज।Today is a day to take pride in our language, our culture and our traditions.
  9. हरे-भरे जंगल और बहती नदियों को संभालकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।It is our shared responsibility to protect our green forests and flowing rivers. Happy Jharkhand Foundation Day!
  10. बिरसा मुंडा की धरती को नमन। झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।Salute to the land of Birsa Munda. Heartfelt wishes on Jharkhand Foundation Day!
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