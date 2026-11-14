बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर करें विशेज और कैप्शन

Jharkhand Foundation Day Wishes and Birsa Munda Jayanti Wishes: 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग "धरती आबा" कहकर याद करते हैं। साल 2000 में इसी दिन झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। इसलिए हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस एक साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई देना चाहते हैं, या फोटो और वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए विशेज और कैप्शन की मदद से अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।