शादी से कितने दिन पहले करवाना चाहिए फेशियल? ब्राइडल ग्लो के लिए जानें टिप्स

दुल्हनों को शादी से कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले फेशियल शुरू कर देना चाहिए, ताकि स्किन पर उसका असर समय के साथ दिख सके। इसके अलावा, अगर स्किन पर एक्ने, पिगमेंटेशन या दाग जैसी कोई खास परेशानी है, तो उसके लिए पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है। शादी से ठीक पहले आखिरी फेशियल कितने दिन पहले करवाना चाहिए, इस पर अलग-अलग एक्सपर्ट की अलग-अलग राय हो सकती है। ऐसे में आपके लिए क्या सही है, इसकी टाइमिंग अपनी स्किन के हिसाब से तय करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से पूछ लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि फेशियल वही चुनें, जो आप पहले करवा चुकी हों और जो आपकी स्किन को सूट कर चुका हो। शादी के बहुत करीब कोई नया ट्रीटमेंट आजमाने से बचें।