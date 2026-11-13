बन और चोटी छोड़ें, वेडिंग डे पर सेलिब्रिटीज स्टाइलिश ओपन हेयरस्टाइल से पाएं खूबसूरत ब्राइडल लुक

शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) का यह बोहो वेव्स उन दुल्हनों के लिए एक अच्छा आइडिया है जिन्हें रिलैक्स्ड और स्टाइलिश लुक चाहिए। इस तरह के हेयर स्टाइल में ज्यादा हेयर पिन या एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे शादी के बाद बालों को खोलने में परेशानी नहीं होती। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा हेयर स्टाइल खोज रही हैं जिसे आसानी से बनाया जा सके, या आपको हेयर पिन लगाने से सिरदर्द होता है, तो आप इसे रिक्रिएट कर सकती हैं।